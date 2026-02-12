El presidente de la República, José Jerí, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), durante la primera sesión ordinaria del año 2026, realizada en Palacio de Gobierno.

El mandatario sostuvo que la propuesta permitirá unificar a todos los niveles de Gobierno y a la sociedad en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

“Una herramienta que nos unifique”

“Vivir en un clima de paz es un derecho que todos los peruanos merecemos”, afirmó el jefe de Estado al inicio de su intervención.

“Estamos presentando el plan para su opinión, su debate y su aprobación. Todo plan es perfectible, pero debemos tener una herramienta que nos unifique en esta guerra que vamos a ganar”, manifestó.

Plan con herramientas de medición

El presidente indicó que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es consensuada y cuenta con herramientas de medición orientadas a obtener resultados inmediatos.

“Las estadísticas y resultados que presentamos dan sustento y una lógica para que los esfuerzos logrados continúen. Traza resultados y objetivos altos que nos dan el aliento para presentar esta herramienta con un norte y un objetivo para que trascienda a las autoridades, porque es una herramienta para el Estado”, señaló.

Impacto en inversión y cierre de brechas

Jerí sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana constituye una hoja de ruta para avanzar hacia un país más seguro.

“Un país seguro es una plaza importante para las inversiones, y con más inversiones habrá mayor capacidad para cerrar las brechas sociales”, indicó.

Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno en fortalecer la respuesta frente a la criminalidad organizada y la delincuencia común.