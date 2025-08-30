El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció respecto a la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, tras haber sido censurado meses atrás como titular del Interior.
En entrevista con RPP, explicó que en aquella ocasión votó en abstención porque “no podemos estar cambiando ministros con tanta frecuencia”.
“Yo voté en abstención porque era el séptimo o sexto ministro del Interior de la época Boluarte, y no podemos estar cambiando ministros con tanta frecuencia. Hay plazos, hay resultados que hay que exigir, sí, pero tenemos que apoyar y apostar por la institucionalidad”, afirmó el titular del Legislativo.
Sobre el nuevo cargo de Santiváñez, Jerí indicó que “tiene que demostrar en la cancha cuál es la responsabilidad de su cartera, que es Justicia”. Recordó que en su momento el Parlamento lo censuró por incapacidad en el Interior, decisión que fue respaldada por mayoría.
