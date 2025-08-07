El presidente del Congreso, José Jerí, calificó como “delirantes” las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, en torno al distrito peruano Santa Rosa, ubicado en la Isla Chinería (Loreto), reafirmando el rechazo institucional a cualquier intento de injerencia externa.

En declaraciones a la prensa, José Jerí r espaldó la posición oficial de la Cancillería y destacó que la soberanía peruana sobre la isla Chinería está respaldada por tratados internacionales vigentes, señalando que la Mesa Directiva ya emitió un pronunciamiento oficial en defensa de la integridad territorial del país.

Respecto a la denuncia del congresista Jorge Montoya contra Ruth Luque, Jerí la rechazó, indicando que la visita de Luque a Colombia tiene motivos distintos a los alegados y que la Comisión de Ética no debería enfocarse erróneamente en este caso.

Sostuvo que la Mesa Directiva mantiene una posición institucional firme contra ese tipo de acusaciones.

Neutralidad

De otro lado, sobre las medidas de neutralidad de cara a las elecciones de 2026, Jerí informó que se ha acordado restringir el uso de instalaciones del Congreso para actividades proselitistas y que pronto se debatirá un dictamen que sancione a congresistas que utilicen viajes de representación con fines de campaña , buscando así reforzar la imparcialidad institucional en el proceso electoral.

En cuanto a la conformación de las comisiones del Congreso, Jerí señaló que aún están en proceso de evaluación y negociación para asignar presidencias en órganos clave como las comisiones de Constitución, Economía y Fiscalización. Indicó que Acción Popular asumiría la Comisión de Fiscalización y que la Comisión de Constitución espera aprobar próximamente el reglamento para la implementación del sistema bicameral.

Sobre la propuesta de declarar Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de ‘Leyenda Viva’ al artista Pablo Villanueva Branda, conocido como “Melcochita”, Jerí aclaró que es una iniciativa individual que será evaluada seriamente en la comisión correspondiente, destacando que los homenajes deben darse en vida y que no hay aún una postura oficial del Congreso en este tema.