El presidente José Jerí Oré acudió al puesto de comando militar ubicado en Puente Piedra, punto desde el cual se coordinan las acciones contra el crimen organizado en Lima y Callao en el marco del estado de emergencia.

En el lugar, verificó el funcionamiento del control operativo liderado por la Marina de Guerra del Perú en colaboración con la Policía Nacional y la comuna distrital.

Durante la visita, el mandatario señaló que este centro permite monitorear intervenciones en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos que afectan a la capital.

Jerí también revisó las acciones tácticas ejecutadas por las fuerzas del orden y el serenazgo en los últimos días. En esa línea, reiteró la necesidad de mantener un enfoque coordinado para reducir hechos delictivos en zonas críticas.

“Queremos cambios en la forma en la que se aborda el problema de la delincuencia y, para ello, vamos a continuar con este tipo de acciones concretas para que la población pueda estar segura de salir a las calles”, comentó.

En la supervisión participaron el ministro de Defensa, César Diaz; autoridades militares y policiales; así como el alcalde Rennán Espinoza.