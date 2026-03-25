El presidente de la República, José María Balcázar, condecoró este miércoles 25 de marzo al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, con la orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, una de las más altas distinciones otorgadas por el Estado peruano.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, así como autoridades del Ejecutivo. Durante el acto protocolar, el jefe de Estado destacó la trayectoria de Velarde al frente del ente emisor, cargo que ejerce desde hace casi dos décadas en distintos gobiernos.

Reconocimiento a la estabilidad monetaria del país

Durante su discurso, el mandatario resaltó la labor del titular del BCRP en el mantenimiento de la estabilidad monetaria y en el fortalecimiento de la moneda nacional.

“La condecoración que el día de hoy le imponemos a nombre de la Nación agradecida no solo celebra su distinguida carrera y su impecable trayectoria, sino también algo más profundo: el valor de la continuidad técnica, de la responsabilidad institucional y de la confianza pública”, expresó el presidente José María Balcázar durante la ceremonia.

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Asimismo, el jefe de Estado señaló que bajo el liderazgo de Julio Velarde Flores, el sol peruano ha logrado consolidarse como una moneda sólida en la región.

“Cuando una institución monetaria es sólida, el país gana un ancla de estabilidad”, afirmó el mandatario, quien además destacó su respeto por el rol técnico y autónomo del Banco Central.

Trayectoria destacada al frente del BCRP

El presidente resaltó que el reconocimiento no solo se dirige a la carrera personal del funcionario, sino también al papel institucional del Banco Central de Reserva del Perú, el cual debe mantenerse al margen de coyunturas políticas.

“Al reconocer esta carrera, reconocemos también el significado de una institución que debe sostenerse por encima de las coyunturas, con profesionalismo y con respeto a sus funciones, en tiempos de incertidumbre provenientes del contexto nacional o del exterior”, sostuvo.

El otorgamiento de la orden El Sol del Perú en grado de Gran Cruz representa uno de los máximos reconocimientos del Estado a ciudadanos que han contribuido significativamente al desarrollo del país y al fortalecimiento de sus instituciones.