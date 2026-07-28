El presidente de la República, José María Balcázar, salió este martes 28 de julio de Palacio de Gobierno junto con los integrantes de su Gabinete Ministerial con destino a la Catedral de Lima.

El jefe de Estado y los ministros participarán en la tradicional misa y tedeum, ceremonia religiosa que forma parte de las actividades oficiales por el aniversario de la Independencia del Perú.

La salida de la comitiva presidencial se produjo durante la mañana desde la sede del Poder Ejecutivo, ubicada en el Centro Histórico de Lima.

Último acto protocolar como presidente

La participación en la ceremonia religiosa constituye el último acto protocolar de Balcázar como presidente de la República antes de la transferencia de mando prevista para este 28 de julio.

El mandatario culmina así su participación en las ceremonias oficiales de Fiestas Patrias acompañado por los integrantes del Consejo de Ministros.

La misa y tedeum se realiza tradicionalmente cada 28 de julio en la Catedral de Lima y reúne al jefe de Estado, ministros, autoridades políticas, representantes diplomáticos y miembros de las Fuerzas Armadas.

Ceremonias oficiales por Fiestas Patrias

Después de la ceremonia religiosa, las actividades oficiales continuarán con los actos correspondientes a la transferencia del poder presidencial.

La investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori está prevista para este martes en el Congreso de la República, como parte de la jornada de cambio de mando para el periodo 2026-2031.