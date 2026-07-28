El próximo ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, adelantó que la gestión de Keiko Fujimori orientará su política exterior al fortalecimiento de la cooperación con otros países.

También explicó que el objetivo será promover acciones conjuntas frente a problemas como la inseguridad ciudadana y los impactos del fenómeno de El Niño.

“El Perú está recibiendo un número récord de mandatarios. La presidenta Fujimori está estableciendo relaciones de cordialidad y amistad con todos esos países, pero también planteando las grandes prioridades del país”, expresó para Canal N.

Espá señaló que uno de los principales ejes de trabajo será impulsar mecanismos de cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional, las extorsiones y otras amenazas vinculadas a la seguridad ciudadana. Añadió que también se coordinarán acciones con otros países para prevenir y atender los efectos del fenómeno de El Niño.