Los documentos presentados por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para sustentar sus viajes internacionales contienen fragmentos reproducidos de publicaciones elaboradas previamente por organismos externos. Tras una revisión de los expedientes obtenidos por Cuarto Poder, también se identificó que tres de 11 desplazamientos oficiales no cuentan con informes registrados en los archivos institucionales.

Los viajes revisados tuvieron como destinos ciudades como Ginebra, La Haya, Dinamarca y Dubái. En algunos casos, los documentos entregados no incluyen las referencias bibliográficas ni las citas correspondientes a los materiales utilizados, pese a que se trata de contenidos elaborados por terceros.

En los archivos relacionados con las actividades desarrolladas en Suiza y Países Bajos aparecen párrafos idénticos a documentos publicados semanas antes por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). La reproducción de estos contenidos fue cuestionada por especialistas en metodología, quienes señalaron que un informe de representación debe explicar los resultados obtenidos y su utilidad para la gestión pública.

De acuerdo con el dominical, los documentos revisados tampoco presentan en todos los casos un balance propio sobre las actividades realizadas durante las comisiones. Parte del material utilizado corresponde a notas de prensa y estudios que ya habían sido difundidos por la propia Defensoría del Pueblo.

Fuente: Cuarto Poder.

Gastos y viáticos de las comisiones

Para su viaje a Suiza y Países Bajos en mayo de 2024, Gutiérrez recibió US$5,640 para gastos de estadía y sustentó cerca de US$1,000 en alimentación mediante declaraciones juradas. En noviembre de 2023 también obtuvo US$2,700 para una comisión en Dinamarca, cuyo informe reprodujo información de la institución anfitriona.

Abogados constitucionalistas señalaron que los documentos no detallan los resultados de las actividades ni cómo serían aplicados en la Defensoría. Asimismo, cuestionaron que parte del contenido corresponda a información previamente publicada.

Tres de las 11 misiones internacionales revisadas no cuentan con informes en los archivos institucionales. Los documentos debían presentarse dentro de los 15 días establecidos para la rendición de cuentas.

Coincidencia de viaje con su esposa

Los registros migratorios muestran que Gladys Ancahuasi viajó a Países Bajos durante el mismo periodo que Gutiérrez y ambos retornaron en el mismo vuelo el 18 de mayo de 2024. Consultado sobre la coincidencia, el funcionario señaló que debía revisar sus registros antes de responder.

Gutiérrez ofreció brindar explicaciones sobre sus viajes y el uso de recursos públicos, pero la entrevista anunciada no se concretó ante las solicitudes de la prensa.

Fuente: Cuarto Poder.