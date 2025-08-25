La designación de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cinco meses después de haber sido censurado como titular del Interior, es considerado como una “burla” y una “provocación” por parlamentarios de diversas bancadas.

Alejandro Cavero (Avanza País) indicó en su cuenta de X que “el nombramiento del censurado Santivañez en Justicia es una burla al país”.

Para Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), esta designación “es una provocación al Congreso y una necedad”, pues consideró que Santiváñez “es incapaz de gestionar nada”.

Freno

Edward Málaga (No Agrupado) indicó que tras esta designación “está en la cancha del Legislativo poner freno a tanta desvergüenza”.

“Para eso tendríamos que conocer la postura de quienes presiden partidos y digitan bancadas, especialmente Keiko Fujimori, César y Richard Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna, Patricia Li, entre otros. ¿Hablarán?”, posteó en X.

A su turno, Flor Pablo (No Agrupada), dijo que “Boluarte se burla de los peruanos” al nombrar a Santiváñez. A su juicio, su llegada al Ministerio de Justicia anuncia el uso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para castigar opositores y facilitar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) consideró como un “descaro” de la presidenta este nombramiento.

“No le importa que haya sido ya censurado por el Congreso por incapaz. Se aferra a su pequeño séquito para mantener la ilusión de poder”, resaltó en X.

