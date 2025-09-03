El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, presentó este miércoles el proyecto de construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en El Frontón, que formará parte de la estrategia nacional para enfrentar el crimen organizado y modernizar el sistema penitenciario del país.

Durante la ceremonia de suscripción del convenio realizada en Palacio de Gobierno, el titular del sector anunció que se levantará un establecimiento “blindado frente a mafias, sicariato, extorsión, narcotráfico y terrorismo”.

El centro penitenciario contará con infraestructura de última generación, sistemas de bloqueo de comunicaciones, vigilancia electrónica integral y áreas de aislamiento diseñadas para albergar a internos de alta peligrosidad.

Santiváñez sostuvo que la puesta en marcha de este penal busca transmitir un mensaje firme frente a las organizaciones delictivas que operan desde las cárceles. “Cada piedra que sea colocada ahí es una garantía de que el Estado no se rinde ante el crimen organizado”, señaló.

En ese sentido, recalcó que la medida pretende cortar cualquier posibilidad de que los internos puedan seguir reorganizando actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios. “Con esta iniciativa, se envía un mensaje inequívoco al delito, al decirle que no tendrá ninguna oportunidad de reorganizarse en una prisión”, subrayó.

El ministro enfatizó además que la construcción de El Frontón no debe entenderse como una acción aislada, sino como parte de una estrategia integral de modernización penitenciaria.

Este plan contempla tanto la edificación de nuevos recintos como la continuidad de proyectos en ejecución y el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“El Estado con todos sus estamentos puede trabajar en conjunto. Avanzamos en la construcción de un sistema moderno, fuerte y confiable, pero sobre todo que signifique una lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia en beneficio de todos los peruanos”, manifestó.