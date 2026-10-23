Las empresas que no puedan operar debido al fenómeno El Niño podrán recurrir a la suspensión perfecta de labores, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, remarcó que se trata de un mecanismo excepcional que busca evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

En entrevista con Canal N, Sheput explicó que las empresas deben considerar primero alternativas como el teletrabajo o las vacaciones. Si optan por la suspensión perfecta, esta podrá extenderse por un máximo de 90 días y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) deberá verificar que existan condiciones que impidan continuar con las operaciones.

Sobre los bonos anunciados para afrontar los efectos económicos de El Niño, el ministro señaló que el Gobierno debe precisar sus alcances. Consultado sobre si los trabajadores bajo suspensión perfecta recibirán este apoyo, indicó que el tema deberá evaluarse con el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Para compensar va a haber bonos. El bono es al trabajador y por otro lado se está pensando en las empresas”, manifestó.