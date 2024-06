La revelación de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo, sobre una presunta influencia que ejerció la hoy presidenta Dina Boluarte sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 que ganó Perú Libre (PL), ha tenido una serie de reacciones que cuestionan, una vez más, el proceso.

Una de esas voces corresponde a Julio César Castiglioni, quien formó parte del equipo legal que apoyó a Fuerza Popular (FP) durante el proceso de presentación de recursos de nulidad de actas.

En diálogo con Correo, el abogado afirmó que hubo una inclinación de parte de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, para favorecer al partido del lápiz.

PAPEL

Sobre lo dicho por Marrufo, el abogado Castiglioni dijo que -desde su punto de vista- el fraude electoral se consumó en la etapa final del proceso, cuando el partido FP buscó anular la votación en más de 800 mesas (lo que representaban alrededor de 200 mil votos).

“Sale una orden de Jorge Salas Arenas para que no se vea el trámite a estas impugnaciones y que solo se verían hasta las ocho de la noche, pero el día termina a las 12 de la noche”, indicó.

El experto en derecho electoral consideró que el fraude se dio también cuando los abogados defendían ante el JNE la inconsistencia en la redacción de las actas.

“Los datos que tenían los miembros de la mesa no coincidían con los datos consignados en las actas. Y el presidente del JNE se cerraba tercamente, señalaba que ellos no hacían ese tipo de cotejos”, dijo.

Pedro Castillo ganó las elecciones a Keiko Fujimori por un estrecho margen. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Incluso, recordó que cuando le pidió a Salas Arenas hacer la verificación de las actas, este lo amenazó con denunciarlo ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima.

“Existía una evidente inclinación del presidente Jorge Salas Arenas en favorecer a PL. En todo momento a nosotros nos objetaba las impugnaciones y nos desestima sin hacer ningún cruce de información”, señaló.

Agregó que el titular del JNE, en todo momento, demostró parcialidad con el partido PL.

Además, mencionó que en algún momento circuló el rumor en el JNE de que el magistrado Jovián Sanjinez Salazar se pondría a disposición de la justicia como colaborador eficaz.

“Él iba a declarar que el JNE había ayudado al expresidente Castillo, ese fue el rumor muy fuerte y después Salas Arenas se encargó de hacerlo callar”, acotó.

Keiko Fujimori participó en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021 (Foto: Andina)

VOCES

Para el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), lo dicho por Marrufo es una revelación que ya se conoció en alguna oportunidad a través de la Comisión de Fiscalización.

“Para FP esto es ya un periódico de ayer, consideramos que se debe investigar porque ya hay indicios, hay dichos. Varios colaboradores eficaces han referido que ha habido acciones fraudulentas”, indicó.

El fujimorista se refiere a lo dicho por el empresario Zamir Villaverde, considerado operador del expresidente Pedro Castillo, quien reveló en mayo de 2022 ante Fiscalización que Vladimir Meza, un empresario de Huaraz, coordinó directamente con Jorge Salas Arenas, titular del JNE, para “garantizar la manipulación de la voluntad popular en el conteo de las actas”.

En diálogo con la prensa, Ventura consideró que la próxima Comisión de Fiscalización debería iniciar una investigación al igual que el Ministerio Público.

“Esperemos que se pueda investigar objetivamente”, afirmó.

Por su parte, el legislador José Cueto (Honor y Democracia) señaló que si lo dicho por Marrufo es cierto, entonces sería muy grave.

“Creo que eso sí, amerita que el Congreso tome algún tipo de acción, (una vacancia) es posible, pero repito, tiene que corroborarse”, indicó.

“Ya es un pésimo precedente que se vayan conociendo tarde cada vez más noticias relacionadas a estas y tenemos que lograr de acá con miras al 2026 para no repetir el mismo error, es cambiar a todas estas autoridades y terminar de hacer los cambios en el sistema electoral”, agregó.

DESCARGOS

Si bien el reportaje periodístico fue difundido el domingo por la noche, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, esperó hasta ayer por la tarde para emitir un extenso pronunciamiento en el que evitó nombrar a Salatiel Marrufo.

“En relación a las declaraciones de un investigado por corrupción, en un programa dominical difundido anoche (el domingo), es necesario alertar que se han efectuado afirmaciones tendenciosas en mi agravio, y de otros miembros del Pleno del JNE”, indicó.

Salas Arenas aseguró que ni en las elecciones generales de 2021 ni en las subnacionales del 2022, efectuó alguna maniobra para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas.

“Cabe recordar que reiterativamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna”, señaló.

El titular del JNE explicó que FP solicitó extender el plazo para la presentación de pedidos de nulidad de actas, lo que fue aceptado en un primer momento por unanimidad por el Pleno el 11 de junio por la mañana. Sin embargo, dicha decisión se dejó sin efecto ese mismo día por la tarde.

“El señor colaborador eficaz o aspirante a tal condición que declaró el 5 de mayo de 2023 y el 17 de abril de 2024, miente y además está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros”, apuntó.

Agregó que esta es una nueva versión de fraude con el ánimo de sembrar y afirmar dudas sobre su desempeño en el proceso electoral.

Pronunciamiento de la Presidencia del JNE en relación a las declaraciones y afirmaciones FALSAS de un investigado por corrupción difundidas en un programa dominical. pic.twitter.com/rMu8IUs825 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 24, 2024

En las declaraciones de Marrufo también aparece el nombre del excongresista Richard Acuña.

Según su testimonio, en junio de 2021 acudió a una casa donde se pactó buscar contactos con integrantes del JNE. Fue allí donde Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea hoy con prisión preventiva, dijo conocer a Richard Acuña, “quien tenía un contacto en el Jurado”.

Al respecto, el hijo de César Acuña se pronunció en su cuenta X (antes Twitter).

" Afirmo categóricamente que las declaraciones realizadas son completamente falsas. No conozco a este señor ni tengo conocimiento de su participación en la campaña de Pedro Castillo”, escribió.

Además, dijo que no contactó al magistrado Jorge Armando Rodríguez o a ningún otro miembro del JNE.

“No tengo ningún vínculo con el señor Alejandro Sánchez ni he conversado con él sobre este tema”, agregó.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no dudó en defender a la presidenta Boluarte.

“No perdamos de vista que se trata de la declaración de un colaborador eficaz (…). Yo doy por absolutamente descartada cualquier posibilidad de intervención de la presidenta frente a un órgano como el JNE”, dijo.

En declaraciones a la prensa, minimizó lo dicho por el exfuncionario de la gestión de Castillo.

“Lo que tenemos nosotros ahora es el testimonio de un señor que está en proceso de colaborador eficaz, hay quienes entres ustedes pueden darle relevancia a eso. Nosotros, desde el gobierno, no lo hacemos y lo negamos absolutamente”, indicó.