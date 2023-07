El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se refirió hoy a la denuncia constitucional que presentó el congresista Jaime Quito (Perú Libre) contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de usurpación de la función pública y aceptación ilegal al cargo.

“Como congresista me imagino tiene el conducto adecuado para presentar esa solicitud y en el marco de la competencia del Congreso lo van a tratar (en la Subcomisión), pero creo que no tenemos que buscar desunión, no tenemos que enfocarnos en nuestras diferencias -que se respetan - sino tenemos que enfocarnos en nuestras coincidencias”, manifestó el ministro a TV Perú.

En esa línea, Demartini dijo que el Perú necesita una coalición social, inversión, reglas claras y más trabajo e impuestos que sirven para mejorar la economía nacional. El ministro espera que esa mirada puedan tener algunos parlamentarios.

“Con mensajes de odio, propuestas inviables que traerán atraso no aportamos, no queremos decir que no se respete las opiniones pero si queremos decir que esas opiniones y pedidos tienen un conducto regular. En estos momentos, la presidenta está preocupada en el desarrollo del peruano y en visibilizar a los invisibles”, señaló.

Sobre la posibilidad de una nueva marcha contra el Gobierno, el ministro señaló que el Ejecutivo respeta el derecho a la protesta siempre que se respete la democracia y los derechos constitucionales de personas que no comparten esa posición.

“Creo que las personas que van a ejercer su derecho y tienen una demanda, hay que recogerlas, más si son de servicios. El Estado debe llegar a todos nuestros hermanos de diferentes regiones”, manifestó el titular del Midis.

