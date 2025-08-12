En una sesión realizada este martes 12, la Junta de Fiscales Supremos resolvió que Patricia Benavides no sea derivada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La propuesta fue desestimada por cinco votos en contra y solo uno a favor, emitido por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo que confirma que Benavides permanecerá en el Ministerio Público.
