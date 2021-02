Durante una entrevista para el programa Correo Última Hora, el candidato a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, José de Echave, comentó que una de las propuestas que impulsará un eventual gobierno de Verónika Mendoza será el incremento del sueldo mínimo vital y la entrega de bonos para reactivar la economía.

“Si queremos reactivar la economía del país, sin duda el tema que nos plantea ver cómo se garantizan los ingresos para la gente, para que esos ingresos sean gastados en la economía sin duda es un tema de preocupación central. No solamente estamos planteando el tema de la remuneración mínima, sino también en estos momentos difíciles de crisis también hemos apostado por el esquema de un bono”, manifestó.

“Eso lo dicen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina, es que esos bonos permiten reactivar la economía, porque esos S/600 o S/700 que va a recibir la población que se ha quedado sin ingresos, ese bono no se va a quedar en el bolsillo. Ese bono va a ser utilizado para la adquisición de productos”, agregó.

En relación a la crisis migratoria, el candidato consideró que en caso un extranjero no cumpla con la normativa nacional podría ser expulsado, pero siempre en cumplimiento de la legislación internacional y, en consecuencia, respetando los derechos humanos.

Asimismo, sobre la minería, De Echave utilizó el término “licencia social” a fin de que este sea un requerimiento para el ejercicio de este tipo de actividad económica.

“Cuando utilizo ese término quiero subrayar que no es un término inventado por nosotros. Es un término inventado por las propias empresas a nivel global que aceptan hoy en día que no puede desarrollarse un proyecto minero si no tienen licencia social. Es decir, autorización por parte de la población que está en las zonas de influencia”, señaló.