Karem Roca, secretaria de despacho, confirmó que el presidente de la república, Martín Vizcarra, le iba a pagar un abogado para que la defienda ante al Ministerio Público, en el marco de la investigaciones por el caso de Richard Swing.

“ Ya que lo han conocido por intermedio de los audios, era el señor presidente y Óscar Vasquez ”, expresó la funcionaria en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Recordemos que la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, reveló, en entrevista con ‘Al estilo Juliana’ que había conversado con el mandatario y que este negó hacerse cargo de los honorarios del abogado de Karem Roca.

Garantías para su vida

La secretaria de despacho, quien trabaja de manera remota, pidió garantías para su vida, la de su familia en Moquegua y en Lima luego de que esté en el ojo de la tormenta tras la revelación de los audios.

“No sé (si existen más grabaciones). Yo he escuchado los tres audios y son verídicos porque soy yo la que habla. Desconozco las formas en que se hayan dado y me apena porque cualquier persona en mi lugar nunca hubiera querido que mi nombre y mi apellido esté así. Quiero aprovechar para decirles que quiero pedir garantías para mi familia en Moquegua y aquí, para mí”, indicó la funcionaria.

Relación con Miriam Morales

Karem Roca negó que guarde rencor contra la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, quien ejecutó una acción en su contra.

“Nunca he tenido alguna enemistad con la señora. Mi amistad siempre ha sido cordial y laboral. Como ella siempre me decía: tú y yo somos las únicas que vamos a cuidar al jefe . No tengo ninguna enemistad con ella. No le guardo rencor, a pesar de las pruebas que ella ha hecho en mi contra, y por qué, lo voy a decir en su momento”, contó.

VIDEO RECOMENDADO

Karem Roca en el Congreso: “El último audio no es mi voz”

Karem Roca en el Congreso: “El último audio no es mi voz"