La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, salió al frente de los cuestionamientos a su proyecto de ley que plantea la creación de una autoridad autónoma para Machu Picchu.

La congresista señaló que la propuesta busca atender los conflictos sociales recurrentes y dotar al santuario histórico de una gestión independiente en lo técnico, administrativo y financiero.

La legisladora explicó que el organismo estaría conformado por entidades del Estado, gremios empresariales, organizaciones sociales, comunidades campesinas y actores internacionales como la UNESCO.

También rechazó que la iniciativa tenga un sesgo político y sostuvo que se trata de un modelo multisectorial pensado para responder con mayor rapidez a los problemas que enfrenta la zona.

Desde el sector turismo, diversos gremios expresaron su oposición al proyecto al advertir que desconoce competencias técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y podría afectar el estatus de Machu Picchu como patrimonio mundial.

También cuestionaron la participación del Gobierno Regional del Cusco como actor clave, al considerar que se trata de un ente político y no técnico, además de ignorar advertencias previas sobre sobrecarga turística e infraestructura.

En una entrevista en Canal N, Ugarte indicó que su iniciativa no ha sido incorporada al predictamen que verá la Comisión Permanente y expresó su incomodidad por ello.

“No sé qué hace mi proyecto en la Comisión de Descentralización. No está considerado, siendo una propuesta que busca mejorar el turismo y prevenir conflictos”, afirmó.