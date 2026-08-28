La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó durante su participación en la ceremonia por el 97.° aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional que su Gobierno priorizará el cierre de brechas en salud y saneamiento, además del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Como parte de sus anuncios, informó que solicitó al ministro de Salud acudir el día de mañana al Hospital Hipólito Unanue para conocer su situación y plantear soluciones.

“Basta de excusas, vamos a hacer realidad este hospital”, enfatizó. La mandataria también sostuvo que el desarrollo de Tacna debe reflejarse en la tranquilidad, la atención sanitaria y el acceso al agua.

Durante su discurso, Fujimori destacó el significado del 28 de agosto y el papel de Tacna en la historia nacional.

“Hoy es una fecha que le pertenece a Tacna y a todos los peruanos. El 28 de agosto de 1929 nos recuerda que hay valores que ningún tiempo ni adversidad puede destruir: el amor a la patria, la identidad y la esperanza”, manifestó.

La presidenta también rindió homenaje a las mujeres tacneñas que mantuvieron la identidad nacional durante el periodo de ocupación chilena y llamó a preservar ese legado.