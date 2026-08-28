La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que el pedido de facultades legislativas aprobado por el Consejo de Ministros permitirá al Ejecutivo implementar acciones para recuperar el orden, enfrentar el fenómeno de El Niño y agilizar los servicios públicos.

“Son más de 60 puntos en los que esperamos que el Congreso de la República pueda analizarlos con celeridad, también con serenidad, pero, sobre todo, viendo las necesidades”, afirmó.

Desde el Aeropuerto Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, la mandataria pidió al Parlamento evaluar la propuesta considerando las demandas de la población y aseguró que espera un debate responsable.

“Apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar, poner el Estado a mayor velocidad y utilizar los recursos que tenemos para convertirlos en obras. Estoy optimista”, manifestó. Además, descartó que el planteamiento incluya fusionar o reducir ministerios.

Fujimori también hizo un balance de sus primeros 30 días de gestión y destacó las respuestas ante los sismos en Chongos Bajos y Chongos Altos, los daños ocasionados por la DANA en Villa El Salvador y la recuperación de la transitabilidad en Arequipa.