La presidenta Keiko Fujimori encabezó una nueva sesión ordinaria del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, junto al jefe del gabinete, Luis Galarreta, y los demás integrantes del Ejecutivo.

Durante la reunión se revisaron proyectos de decretos legislativos elaborados en el marco de las facultades delegadas al Gobierno. Entre ellos, se abordó una propuesta que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa en los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó un informe sobre el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que el Ministerio de Trabajo expuso la situación del teletrabajo en el país.

La sesión permitió revisar los avances de las medidas normativas y los informes sectoriales considerados prioritarios por el Ejecutivo. Sin embargo, no se precisaron acuerdos adicionales ni plazos para la aprobación de las propuestas presentadas.

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