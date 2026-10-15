La presidenta Keiko Fujimori entregó hoy una barrera dinámica de alta tecnología en la quebrada Cupiche, ubicada en el distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí.

La infraestructura busca contener rocas y otros materiales que podrían descender durante los huaicos y poner en peligro a la población.

La instalación forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. Estas estructuras están diseñadas para reducir el impacto de los materiales arrastrados por las quebradas y contribuir a la protección de las viviendas cercanas.

El proyecto comprende la implementación de 12 sistemas de barreras dinámicas distribuidos en 10 quebradas críticas de Lima Metropolitana y Huarochirí. La intervención en Cupiche corresponde a la primera entrega de este conjunto de infraestructuras de protección.