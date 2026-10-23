Más de 30 000 habitantes de Cerro Colorado, en Arequipa, se beneficiarán con la inauguración del reservorio N-31 y las obras de agua potable y alcantarillado que encabezará la presidenta Keiko Fujimori durante su viaje de trabajo número 24.

La intervención requirió una inversión superior a S/ 132 millones e incluye un reservorio con capacidad para 4200 metros cúbicos, más de 62 kilómetros de redes de distribución de agua potable, una línea de conducción de 140 metros y 6294 conexiones domiciliarias.

En materia de alcantarillado, el proyecto contempla más de 54 kilómetros de colectores, un colector primario de 15,4 kilómetros y otras 6294 conexiones domiciliarias, infraestructura destinada a mejorar las condiciones sanitarias de los hogares del distrito.

El reservorio N-31 complementará al N-39, puesto en servicio el año pasado. Ambas infraestructuras permitirán beneficiar a más de 60 000 vecinos de los sectores APIPA y José Luis Bustamante y Rivero. En la ceremonia participarán el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, y autoridades regionales y locales.