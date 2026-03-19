La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó una visita sorpresa a la región de Arequipa, recorriendo las provincias de Castilla y Caravelí, donde se reunió con algunos dirigentes locales, simpatizantes y candidatos de su partido.

Durante su recorrido por Corire, en Castilla, Fujimori reafirmó su compromiso con el proyecto Majes Siguas II, al que calificó como una prioridad de llegar a la presidencia.

“Majes Siguas 2 será una realidad. Además del potenciamiento de programar para hacer las represas, construcción de canales de irrigación, mejoramiento del riego tecnificado y por dispersión, presencia de Senasa y, como antes, traer los tractores a la chacra”, afirmó al medio local Radio La Ley.

Agregó que, de llegar a la presidencia, este proyecto será prioridad, pues significará 35 mil hectáreas adicionales y 500 mil puestos de trabajo.

La candidata también anunció que se impulsará la construcción del gasoducto sur, un ducto que vendría desde Lurín para llevar gas natural a familias de Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, señaló la construcción de 5 mil colegios e institutos.

Respecto a la agricultura , la lideresa de Fuerza Popular aseguró que la agricultura es un motor fundamental. “Es el segundo motor después de la minería y es el que produce 25% de puestos de trabajo, por eso es importante el trabajo con los agricultores”, agregó.

LLUVIAS EN AREQUIPA

En cuanto a las afectaciones que dejaron las intensas lluvias en varias provincias de la región, Fujimori aprovechó la visita para criticar la gestión del gobierno central frente a su actuación ante emergencias.

“Cuando ocurrieron las inundaciones, quedó en abandono. Hubo tardía respuesta del gobierno, por eso me comprometo a trabajos preventivos”, apuntó.

VIDEO: KEIKO FUJIMORI EN AREQUIPA

VIDEO: RADIO LA LEY