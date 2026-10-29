La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó la noche del 28 de octubre a El Salvador para cumplir una visita oficial orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de El Salvador, la mandataria fue recibida con honores militares a cargo de cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y saludada por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill.

En la recepción también participaron el embajador del Perú en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero.

La jefa de Estado viajó acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También forman parte de la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

La agenda de trabajo contempla el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, además de otros sectores de interés común, como salud, educación y turismo.

Como parte de sus actividades, Fujimori sostendrá un encuentro con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y visitará las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

#CuentasClaras | La presidenta Keiko Fujimori llegó a El Salvador para cumplir una visita oficial en la que se reunirá con su homólogo Nayib Bukele. La agenda contempla fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 29, 2026