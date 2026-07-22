La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que el fortalecimiento de la Policía Nacional es una prioridad ante el avance de la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones.
Durante un encuentro con exoficiales y suboficiales que participaron en la lucha contra el terrorismo, sostuvo que el país enfrenta nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana.
“Hoy el Perú enfrenta otro tipo de flagelos, ya no al terrorismo, sino a la delincuencia, a la criminalidad organizada y a los extorsionadores, por eso necesitamos a una policía más fuerte”, manifestó Fujimori Higuchi durante la reunión con los veteranos.
La mandataria electa también reconoció el trabajo realizado por quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional y destacó el sacrificio que realizaron para proteger al país.
“Les agradezco por haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos. Eso nunca lo debemos olvidar. Quiero rendirles mi homenaje, mi respeto y mi gratitud. Que ustedes sean ese símbolo, esa inspiración para la policía actual y que los jóvenes vean en ustedes ese ejemplo de valentía y sabiduría”, enfatizó.
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