Durante una actividad proselitista en el distrito del Rímac, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que “no es segura” la permanencia del presidente José Jerí en Palacio de Gobierno hasta el mes de julio.

En declaraciones a la prensa, señaló que su partido estará atento a eventuales hechos de flagrancia y al desarrollo de las investigaciones fiscales, en referencia a la declaración del mandatario ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el marco de la campaña electoral de 2026.

Keiko Fujimori cuestionó el desempeño del jefe de Estado y criticó lo que calificó como una gestión limitada, marcada por reuniones “poco transparentes”, en alusión a encuentros con empresarios chinos.

Consultada sobre posibles medidas judiciales, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, indicó que espera que se adopten todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos, aunque evitó precisar si su bancada impulsará iniciativas inmediatas en el Congreso.

La candidata también evitó responder a los ataques de Rafael López Aliaga y aseguró que no entrará en confrontaciones, priorizando la presentación de propuestas.

“Hay algunos que pretenden hacer una campaña de ataques, de confrontación, de mi lado no va ocurrir, no voy a pisar el palito”, indicó Keiko Fujimori sobre el candidato Rafael López Aliaga.

Asimismo planteó una reforma profunda y transparente de Petroperú, con eventuales alianzas público-privadas, el control de sueldos elevados en el sector público y el fortalecimiento de programas sociales dirigidos a mujeres, como comedores populares y ollas comunes.

Asimismo, rechazó la violencia en las protestas y afirmó que su enfoque estará en atender necesidades básicas como agua potable, saneamiento y titulación de predios.