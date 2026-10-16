La presidenta Keiko Fujimori, acompañada por los ministros Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego, y Rafael Belaunde, de Defensa, supervisa las intervenciones destinadas a preparar a Piura y La Libertad ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

En Piura, las autoridades revisarán los trabajos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El sector Los Ejidos–Puente Bolognesi completó los 4,85 kilómetros previstos y registra un avance del 85,30 % en la descolmatación, equivalente a 464.382 metros cúbicos. En cambio, las intervenciones en El Milagro–La Encantada y Piedra Negra presentan avances de 27,59 % y 20,73 %, respectivamente.

En La Libertad, Fujimori realizará un sobrevuelo para revisar las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Según el reporte técnico proporcionado, los proyectos registran avances de 78,82 % y 69,52 %, respectivamente, y representan una inversión total de S/ 1.664 millones.

La infraestructura contempla diques, un túnel de 1,5 kilómetros para derivar agua de San Ildefonso hacia San Carlos, canales de conducción de 12,85 kilómetros y defensas ribereñas en 17,2 kilómetros del río Moche. Se estima que el proyecto beneficiará a más de 750.000 habitantes de siete distritos y a unas 9.000 unidades productivas públicas y privadas.