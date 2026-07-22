La presidenta electa, Keiko Fujimori, acudió este miércoles a la zona afectada por el incendio ocurrido en el asentamiento humano Manzanilla, en La Victoria, donde 10 personas perdieron la vida.
Su visita se realizó a pedido de los familiares de las víctimas, quienes la recibieron en el lugar de la emergencia.
Tras recorrer el área siniestrada y conversar con los deudos, Fujimori calificó lo sucedido como una “matanza” y expresó sus condolencias a las familias afectadas.
“Acá lo que ha ocurrido es una matanza. Lo que podamos traer no va a recuperar la vida de las personas”, declaró.
La presidenta electa también anunció que la próxima semana se empezarán a tomar acciones frente a lo ocurrido, aunque no brindó mayores detalles sobre las medidas que se impulsarán.
El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de julio en la cuadra 4 de la calle Pisagua, en La Victoria, y dejó un saldo de 10 fallecidos, dos personas damnificadas y dos viviendas inhabitables. Mientras algunos familiares sostienen que el incendio habría sido provocado por presuntos extorsionadores, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar el origen del hecho.
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