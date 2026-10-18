La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este sábado 17 de octubre reuniones de trabajo con los ministros de Educación, José Antonio Chang, y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, en Palacio de Gobierno, para abordar temas relacionados con las políticas educativas y la agenda de política exterior del Ejecutivo.

Según informó Palacio de Gobierno, durante el encuentro con el titular del Ministerio de Educación (Minedu), se revisaron las políticas del sector y las próximas medidas que se implementarán, entre ellas los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar.

Estas disposiciones buscan fortalecer el respeto en las instituciones educativas públicas y privadas, recuperar el orden y restituir la autoridad de los docentes.

Asimismo, las autoridades abordaron las acciones preventivas que desarrolla el sector frente al fenómeno El Niño y las medidas para garantizar la entrega oportuna de los recursos educativos de cara al Año Escolar 2027, entre otros temas.

Por otro lado, Keiko Fujimori se reunió con el canciller Carlos Espá para revisar la agenda de política exterior que impulsa el Gobierno, como parte de las coordinaciones de trabajo entre la mandataria y los integrantes de su gabinete ministerial.

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