La presidenta Keiko Fujimori recibió este viernes en Palacio de Gobierno a la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, en una reunión en la que también participó el titular del Congreso peruano, Miguel Torres.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
También analizaron mecanismos de trabajo conjunto para enfrentar emergencias y desastres naturales, como incendios forestales, sismos, inundaciones y los efectos del fenómeno El Niño.
Asimismo, dialogaron sobre temas migratorios, promoción de los derechos de las mujeres, equidad de género e intercambio comercial, así como oportunidades para impulsar inversiones entre ambos países.
La reunión reafirmó la voluntad de Perú y Chile de mantener un diálogo político fluido y fortalecer sus relaciones bilaterales.
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