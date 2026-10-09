La presidenta de la República, Keiko Fujimori, exhortó al Congreso a dejar de lado las diferencias políticas y priorizar la seguridad ciudadana, en una coyuntura en la que el Senado está a punto de debatir el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, preguntó la mandataria durante la ceremonia por el 205º aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147º aniversario del Combate Naval de Angamos.

La jefa de Estado apeló al ejemplo del gran almirante Miguel Grau para invocar a los legisladores a superar las discrepancias y alcanzar acuerdos frente a los problemas que afronta el país, como la escalada criminal y el fenómeno El Niño.

“¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?”, cuestionó.

Asimismo, expresó su confianza en que el Parlamento privilegie el legado del héroe nacional por encima de la confrontación y el resentimiento.

INVOCACIÓN

Fujimori añadió que el país afronta una guerra interna contra la criminalidad que exige respuestas de las instituciones.

“Hay otra guerra que está matando a los peruanos”, afirmó, al dirigirse a los parlamentarios responsables de evaluar su pedido.

La mandataria ofreció estas declaraciones luego de que la Cámara de Diputados aprobara –el último martes– otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en 20 medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno El Niño.