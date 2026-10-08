La presidenta Keiko Fujimori participa este jueves 8 de octubre en la ceremonia cívico-patriótica por el 205.° aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, en la Plaza Grau del Callao.

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La ceremonia contempla un minuto de silencio en homenaje al Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, a la tripulación del monitor Huáscar y a los marinos que fallecieron en defensa de la patria.

Durante el acto se realizará la colocación de ofrendas florales ante el monumento al Caballero de los Mares, así como una presentación de la histórica Compañía Capitán de Navío Juan Fanning García, que realizará evoluciones a pie firme en homenaje a la tradición naval.

Posteriormente, se desarrollará un desfile de honor con la participación de agrupamientos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú.

La actividad reúne a autoridades civiles y militares en esta fecha de conmemoración de la institución naval y del Combate de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico.

Al finalizar, se realizará una revista naval a las unidades y una ofrenda floral en la rada exterior del Callao, con la presencia de autoridades civiles y militares.

La jornada busca rendir homenaje a quienes integraron la Marina de Guerra y destacaron en la defensa del país.

Las actividades protocolares incluyen además la participación de las principales instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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