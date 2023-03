La bancada de Fuerza Popular (FP) se ha caracterizado por tener una férrea oposición a la gestión del expresidente Pedro Castillo y una votación en bloque durante los plenos.

Sin embargo, la reciente revelación de que el congresista Luis Cordero Jon Tay estaría implicado en la trama de la compra de equipos, para espiar a los opositores del golpista Castillo, pone en la mira a otros integrantes.

Correo reviso los antecedentes de los legisladores naranjas e identificó que al menos cinco podrían ser considerados topos en la bancada.

Ellos son Luis y María Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Cruz María Zeta Chunga y Jeny López Morales (ver infografía).

Los infiltrados en Fuerza Popular. (Infografía: Diario Correo)

HERMANOS

Sobre el congresista Luis Cordero Jon Tay se tiene información que lo vincularía con Castillo.

De acuerdo con la declaración del agente especial José Alberto Medina Silva ante la Fiscalía, el oficial de la Marina Carlos Barba Daza expresó su preocupación a Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, por la cercanía con Cordero Jon Tay, debido a que pertenece a una bancada opositora. Sin embargo, toda preocupación se disipó cuando “El Español” le dijo que el parlamentario de FP “está apoyando bastante al gobierno al interior de la Comisión de Inteligencia”.

Aunque la cercanía de Luis Cordero con el golpista Castillo habría iniciado antes.

En diciembre de 2021, el legislador envió un oficio a María del Carmen, entonces presidenta del Congreso, en el que pidió remover su firma de la moción de vacancia contra el expresidente.

En el documento no esgrimió ningún sustento.

En paralelo, Luis Cordero solicitó licencia de la bancada para que no afectar las investigación por la denuncia que interpuso su expareja, por los delitos de agresión y acoso.

Su hermana, María Cordero Jon Tay, también solicitó una licencia de la bancada.

Ella también envió un documento en el que solicitó el retiro de su firma de la moción de vacancia.

María Cordero sostuvo encuentros con el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en los meses de junio, julio, setiembre y noviembre de 2022.

Fue el 5 de julio que coincidió con su hermano Luis Cordero en la oficina del premier Torres, en un encuentro que duró casi tres horas.

Ese día también estuvo presente en la reunión la congresista Jeny López.

Precisamente, la parlamentaria ha sido una de las que más visitó los ministerios durante la gestión de Castillo.

Ella acudió a reuniones con los exministros Roberto Sánchez, Betssy Chávez, Víctor Maita, Jorge Prado y Alejandro Salas. Asimismo, visitó al expremier Torres en la PCM en el 2022, los días 5 de julio; 6, 9, 19 y 21 de setiembre; 3 y 17 de octubre; el 14 y 16 de noviembre.

Luis Cordero Jon Tay, congresista de Fuerza Popular, involucrado en la trama de la compra de equipos para espiar a los opositores de Pedro Castillo. (Foto: Congreso)

INDECISO

Un congresista que no parece ser de la bancada naranja es Raúl Huamán.

Él se pronunció en reiteradas oportunidades en contra de la vacancia de Castillo.

Por ejemplo, el 28 de marzo de 2022 dijo no estar a favor de la vacancia, a pesar de que para esa fecha ya se conocían varias denuncias de corrupción contra el Gobierno.

“Yo soy respetuoso de las leyes, no en vano he pisado las aulas universitarias, he estudiado Derecho. Debo respetar lo que manda la ley. El presidente fue elegido por cinco años y creo que debe cumplir su mandato”, afirmó.

En octubre de ese año opinó nuevamente sobre el tema.

“Personalmente yo no estoy de acuerdo con la vacancia, claro yo tengo mi bancada, estoy pensando opinando desde mi punto de vista personal, ya la bancada tomará su decisión y yo soy demócrata, no estoy de acuerdo con la vacancia”, indicó.

En noviembre dijo no estar “100% contento con la bancada” fujimorista, esto al ser consultado por su permanencia en el grupo.

Incluso, aseguró que entre un 30% y 40% de los integrantes de FP no estaban de acuerdo con que el presidente y el Congreso terminen su mandato constitucional.

“Algunos no lo manifiestan, lamentablemente habemos personas calladas, sumisas. No quiero comprometer a ninguno, son personas respetables”, señaló.

Los acercamientos de Raúl Huamán con el Ejecutivo también se podrían evidenciar en sus visitas.

El 18 de enero de 2022 ingresó a Palacio de Gobierno por casi una hora. Ha tenido reuniones con diferentes altos funcionarios en la gestión de Castillo.

En abril se reunió con Alejandro Salas, uno de los voceros y del exmandatario. En mayo y junio y setiembre sostuvo encuentros con el expremier Aníbal Torres. Ha visitado los despachos del exministro de Educación, Rosendo Serna, al menos en tres oportunidades.

Particularmente se debe resaltar la reunión del 21 de setiembre de 2022.

A la cita acudieron los hermanos Luis y María Cordero Jon Tay, Jeny López y Raúl Huamán, es decir, cuatro de los cinco congresistas que podrían ser considerados topos.

Raúl Huamán, congresista de Fuerza Popular, se reunió con el expremier Aníbal Torres en varias oportunidades. Foto: Congreso

CRUZ

La quinta infiltrada sería la congresista María Cruz Zeta, quien el 15 de noviembre de 2022 se reunió con el expresidente Castillo, pese a que sus vínculos con la corrupción eran evidentes.

Ella justificó el encuentro así: “Nosotros lo que buscamos es unidad, resultados. Basta ya de estar alejados, acá no miramos camisetas, acá miramos progreso”.

Un mes después, envió un oficio en el que informó que estaría de viaje en Utah (Estados Unidos) entre los días 4 y 9 de diciembre en una misión académica. Esa semana fue clave, pues se programó votar la vacancia el día siete.

Luego de que un periodista pusiera en evidencia este hecho, la legisladora si participó de la votación.

Otro factor que no debe pasarse por alto son las votaciones. Luis Cordero no asistió cuando se votó la admisión de la tercera moción de vacancia contra Castillo, mientras que María Zeta votó en contra. Esta última faltó cuando se votó la segunda moción de vacancia.

Sin duda, Raúl Huamán ha sido el más ausente. Él no estuvo presente cuando se votó la censura contra los exministros Hernán Condori y Betssy Chávez, así como en la admisión de la tercera moción de vacancia presidencial.

La congresista María Cruz Zeta viajó a Estados Unidos durante una semana clave de la vacancia. (Foto: Facebook)

SACA CUERPO

Para poner paños fríos a la situación de Luis Cordero, la bancada de FP anunció que el legislador será retirado de la Comisión de Inteligencia.

Ayer por la tarde, el vocero alterno de FP, Arturo Alegría, defendió a su colega.

“En esta investigación que se ha realizado, no se ha mencionado una conversación o un chat con el congresista Cordero, sino que son dos personas ajenas a él, dos extraños, que han hablado de él como si lo conocieran”, dijo.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario consideró que luego de escuchar los descargos de Luis Cordero hay razones suficientes para que haya una investigación.

“Nosotros, desde FP, nunca hemos blindado ni blindaremos a ninguna persona. Creemos en la justicia, en poder seguir los procesos adecuados”, afirmó.

Por otro lado, recordó que el congresista tiene una licencia en la bancada, por lo que formalmente no forma parte del bloque naranja.