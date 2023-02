El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a fin de responder por los sucesos del pasado siete de diciembre, donde el entonces presidente y ahora preso, Pedro Castillo, quiso cerrar el Congreso. A juicio del expremier, el ex mandatario no dio un golpe de Estado. Pero, ¿cuáles fueron sus argumentos?

MIRA AQUÍ: Exministro Willy Huerta contó todo lo que sucedió en el Despacho Presidencial el día del golpe de Estado de Pedro Castillo

Según alegó el expremier no se podría determinar que hubo un golpe de Estado, ya que no se ha demostrado que se realizó coordinaciones con las Fuerzas Armadas y también con la Policía Nacional.

“Y yo le he preguntado al ministro del Interior, y también al de Defensa, lo que ya he manifestado (sobre coordinación con Castillo). Luego se ha determinado que no hubo ninguna coordinación; simple y claramente no hay golpe de Estado, habrá golpe de Estado para el Congreso, para la prensa...”, manifestó

Agregó que el presidente no dictó “ninguna norma jurídica” para cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público u otras instituciones. “No había norma alguna para llevarse un golpe de Estado”, indicó.

Asimismo, Torres señaló que era difícil creer que iba existir un golpe de Estado cuando se conocía que no existían los votos para que Castillo pueda ser vacada por el Congreso de la República.

En otro momento, dijo que vio muchas veces al expresidente Castillo redactar sus discursos y que nunca dijo que el asesor Luis Mendieta haya redactado el discurso del ahora preso por el golpe de Estado.

“Entendía que el mensaje tenía que ver por su concurrencia al Congreso de la República y hemos hablado muchas veces con que hay que buscar el diálogo, pero no se ha llegado a eso”, sostuvo.

