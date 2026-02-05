El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo resolvió que los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz y Roberto Kamiche, que postulan al Senado, habrían vulnerado el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, de cara a los comicios del próximo 12 de abril.

Casos

A través de la Resolución N° 00373-2026-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 31 de enero último, se dispuso declarar “consentida” la infracción cometida por Kamiche.

De acuerdo con el acta de fiscalización del JEE, se detectó que el parlamentario liberteño utilizó sus redes sociales para promocionar actividades oficiales con temas políticos de campaña.

“Se identifica elementos del contenido difundido a través de la red social Facebook de Luis Roberto Kamiche Morante, en su calidad de congresista de la República, en los diferentes videos en formato reel, como evidencia de una vinculación directa entre la gestión pública y la promoción electoral. Esta conducta desnaturaliza la función pública al utilizar la investidura parlamentaria como una plataforma de amplificación electoral, comprometiendo la imparcialidad que el Estado debe garantizar en todo proceso democrático”, indica el informe.

El expediente fue notificado a Kamiche para que realice sus descargos, pero, según el Jurado, el legislador no respondió a la comunicación.

Su colega Magaly Ruiz Rodríguez también habría incurrido en la misma infracción. De acuerdo con la Resolución N° 00375-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 2 de febrero, se detectó que la congresista combina en su cuenta de Facebook reuniones oficiales de trabajo y temas de campaña política. Además, promocionaría la candidatura del aspirante presidencial César Acuña.

