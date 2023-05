Óscar Vera Gargurevich juró como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 10 de diciembre de 2022 bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, parece que el ingeniero químico optó por mantener información delicada bajo cuatro llaves.

Se trata de reuniones que sostuvo en el pasado con cuestionados personajes como el expresidente Pedro Castillo y el exalcalde de Anguía José Nenil Medina Guerrera en Palacio de Gobierno, ambos con prisión preventiva.

Incluso, participó en un almuerzo con el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

ENCUENTROS

De acuerdo con un reportaje difundido por Panorama, Óscar Vera acudió a Palacio el 30 de agosto de 2021 a las 9:14 p.m. para tener una cita con el golpista Castillo.

Su salida se registró a las 10:59 p.m. Coincidentemente, el mismo día pero un minuto antes, ingresó al recinto José Nenil Medina, entonces alcalde de Anguía (Cajamarca). La autoridad edil dejó Palacio un minuto después de que lo hiciera Vera Gargurevich.

Es importante resaltar que según el portal de Transparencia, la reunión se registró bajo el asunto de “visita personal” en un día feriado.

Una situación similar ocurrió el domingo 5 de setiembre de 2021. Óscar Vera ingresó a Palacio a las 08:28 a.m. y se retiró a las 09:45 a.m., mientras que José Nenil ingresó a las 08:29 a.m. y salió a las 09:45 a.m. Sin embargo, ese día también estuvo en Palacio en la misma franja horaria Abel Cabrera Fernández, el empresario chotano que formaría parte del denominado “Gabinete en la sombra”.

Antes de que Óscar Vera asuma como titular del Minem, se desempeñó como integrante del Directorio de Petroperú en representación de los trabajadores.

Fue el único que permaneció tras el escándalo de la compra de biodiésel.

Precisamente, aquel 10 de diciembre se conoció que Vera participó en un almuerzo junto a Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Según la versión de Vera, recibió una invitación de Pedro Castillo, a través de otras personas, para participar de ese almuerzo.

El intermediario para asegurar su asistencia fue José Nenil Medina.

Por otro lado, Óscar Vera formó parte de la comisión de transferencia del Ministerio de Energía y Minas cuando el expresidente Castillo ganó la segunda vuelta.

El ministro Óscar Vera se reunió dos veces con Pedro Castillo cuando este era presidente de la República.

DESPACHO

Óscar Vera formó parte del Directorio de Petroperú junto a Hugo Chávez Arévalo, quien hoy cumple prisión preventiva por el polémico caso de una licitación de 74 millones de dólares adjudicada a la empresa Heaven Petroleum Operators de Samir Abudayeh. Sin embargo, parece no haber dejado sus vínculos con algunos personajes de la empresa estatal.

Y es que ya en el cargo recibió en su despacho, en varias ocasiones, a tres personas involucradas en la eliminación de pruebas del mencionado caso.

Se trata de Iván Cuba Guevara, Manuel César Richter Sarmiento y Omar Néstor Caamaño Pachas. Ellos han sido imputados de no haber señalado la manipulación y sustracción de dos discos duros que tenían imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

SANCIONES

Por otro lado, el titular de Energía y Minas omitió datos muy importantes en la primera declaración jurada que presentó al asumir el cargo.

Se trata de tres sanciones que recibió cuando ejercía funciones en Petroperú, hechos que lo llevaron a ser suspendido sin goce de haber.

De acuerdo con el reportaje, una de las sanciones corresponde al 8 de julio de 2019 cuando Vera fue destacado en Iquitos.

La sanción corresponde a la remodelación de una casa de Petroperú en la que él vivía junto a su familia.

Panorama refiere que él no podía tomar decisiones en la remodelación, a pesar de que la casa era de una empresa del Estado, porque lo favorecía directamente a él.

Incluso, hay videos que registran las reuniones sociales que se realizaron en la casa de dos pisos remodelada.

Otra sanción disciplinaria se dio el 15 de mayo de 2020.

En esa oportunidad fue por avalar procesos administrativos irregulares vinculados a un viaje al extranjero de dos funcionarios.

Posteriormente, Vera “actualizó” su declaración jurada. Aunque lo hizo 12 días después de jurar al puesto.

Óscar Vera Gargurevich juró al cargo el 10 de diciembre de 2022 (Foto: PCM)

DESCARGOS

En un intento por hacer un control de daños, el ministro Óscar Vera se presentó en el programa periodístico para dar sus descargos.

“Estoy muy mortificado por las palabras que ha utilizado en su reportaje, soy ministro de Estado y es muy importante que mi imagen no sea dañada o deteriorada”, dijo al empezar su discurso.

Sin embargo, ante la consulta de por qué omitió declarar sus tres sanciones, alzó la voz: “¡Déjeme hablar, por favor!”.

Un poco más calmado, el titular del Minem explicó que al inicio no consignó sus sanciones porque “no sabía a qué se refería el tipo de sanciones”.

“En realidad en el trabajo yo tengo 40 años de una trayectoria intachable como profesional”, indicó.

Además, negó tener vínculos con Nenil Medina y Abel Cabrera.

Ayer, el titular de Energía y Minas fue consultado sobre los encuentros que sostuvo en Palacio junto a Castillo, Nenil y otros.

Así explicó sus visitas a la Casa de Pizarro: “En el momento que yo era director de la empresa y como especialista de hidrocarburos, la administración anterior (de Pedro Castillo) me pidió apoyo en temas técnicos, que es básicamente lo que se trataba (en la reunión) las veces que iba a Palacio”.

EN LA MIRA

La bancada de Fuerza Popular (FP) inició la recolección de firmas para presentar una moción de interpelación en contra del ministro Óscar Vera.

La decisión ocurre un día después de la difusión de los cuestionamientos hacia el ministro. Sin embargo, el documento no indica algún motivo relacionado a la revelación periodística.

La bancada naranja intenta que el ministro de Energía y Minas explique los procedimientos de exploración y explotación de hidrocarburos a cargo de ambas empresas estatales.

“Interpelar al ministro Óscar Vera, a fin de que concurra al pleno del Congreso para que responda por las acciones de su sector respecto de la gestión administrativa y operativa de las empresas públicas Perupetro y Petroperú”, refiere el texto.

Fuentes de FP sostienen que es importante que el ministro Vera responda por los “temas técnicos y administrativos” sobre lo que sucede en las entidades referidas de su sector.

Aunque no descartan que en las preguntas de la moción de interpelación se añadan temas referidos a la denuncia del medio de comunicación.

Uno de los congresistas que cuestionó las vinculaciones con la gestión del golpista Castillo es Carlos Anderson.

“Si las denuncias de Panorama son ciertas, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, debe ser defenestrado de inmediato”, escribió en Twitter.

El legislador no agrupado considera que no retirar a Vera confirmaría que el Gobierno de Dina Boluarte es la continuidad de la mediocridad y corrupción del encarcelado Pedro Castillo.