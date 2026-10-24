El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, solicitó al titular del Senado, Miguel Torres, corregir la publicación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, debido a que el documento no incluye su firma ni la de Anali Márquez, primera vicepresidenta de Diputados.
En un oficio dirigido a Miguel Torres, Reto cuestionó que la autógrafa de la norma consigne únicamente al Senado y las firmas de su presidente y primer vicepresidente, sin incluir a los representantes de la Cámara de Diputados.
El titular de Diputados recordó que, según el artículo 90 de la Constitución, el Congreso está integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. Por ello, sostuvo que la publicación debe reflejar la participación de ambas cámaras en la aprobación de la norma.
Asimismo, Óscar Reto advirtió que la omisión de las firmas afecta la formalidad del documento y afirmó que la autógrafa “no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso ni al marco constitucional previsto en el ordenamiento jurídico nacional”.
La ley cuestionada fue suscrita el miércoles por Miguel Torres y delega facultades al Poder Ejecutivo por 90 días calendario para legislar en materia de seguridad ciudadana y respuesta frente al fenómeno El Niño.
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