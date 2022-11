Roberto Sánchez Palomino, titular de Comercio Exterior y Turismo, es uno de los dos únicos ministros que se ha mantenido desde el primer Gabinete que nombró el presidente Pedro Castillo.

Se ha caracterizado por ser uno de los más férreos defensores del mandatario, sin embargo, su nombre ha tomado más protagonismo esta semana luego de que la Fiscalía de la Nación lo incluyera en la investigación que se le sigue al jefe de Estado por organización criminal.

¿Las razones? Un colaborador eficaz relató que Sánchez es la persona que prometió pagar S/8 mil mensuales a la esposa del exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, a cambio de que no declare ante los representantes del Ministerio Público.

Y si bien Sánchez lo ha negado hasta el cansancio, llama la atención que la esposa de Pacheco obtuvo órdenes de servicios con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) -finalmente anuladas- en el período en que ambos funcionarios se comunicaban por teléfono.

Las llamadas de Sánchez a Pacheco coinciden con las visitas de la esposa del exsecretario al Mincetur. (Elaboración: Diario Correo)

¿A DEDO?

Como si se tratara de algo habitual, el ministro Sánchez contó que el año pasado muchas personas se presentaron al Mincetur para “acceder” a órdenes de servicios y todo indica que no se equivocó.

De acuerdo al registro de visitas de esa cartera, Graciela Palomino Gómez, madre de los hijos del exsecretario Bruno Pacheco, acudió al Mincetur el 4 de octubre de 2021.

En aquella oportunidad fue a una “reunión de trabajo” en la Oficina General de Administración desde las 8:46 a.m. hasta las 14:10 p.m. (ver infografía).

Sus visitas a ese ministerio se repitieron los días 5, 13, 14, 15, 18 y 26 de ese mes. Aunque en esos días sus reuniones se dieron con funcionarios del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

La docente aprovechó ese tiempo para inscribir su RUC como proveedora y tuvo mucha “suerte”, pues el 19 de octubre obtuvo una orden por S/24 mil, la misma que iba a ser desembolsada en tres cuotas de S/8 mil.

De acuerdo con el ministro Sánchez, la esposa del exsecretario Bruno Pacheco es licenciada en educación con una especialidad en ciencias naturales.

Su función iba a ser la de “atender solicitudes de diferentes espacios ambientales que puedan tener relación con las organizaciones sociales”.

Sin embargo, el también presidente del partido Juntos por el Perú afirmó que a la hora de la contratación no tenían conocimiento de quién era la profesora.

Dijo que aunque la orden no fue irregular ni ilegal, fue anulada finalmente porque Graciela Palomino no presentó una declaración.

¿Realmente el ministro Roberto Sánchez no sabía que la esposa de Pacheco iba a contratar con su cartera? Correo pudo revisar que las visitas de la esposa de Pacheco coinciden curiosamente con llamadas que hizo el titular del Mincetur al exsecretario presidencial.

La esposa de Pacheco acudió al Mincetur los días 5, 13 y 18 de octubre, sospechosamente, esos mismos días Roberto Sánchez se comunicó vía telefónica con Pacheco.

Incluso, el 5 de octubre, Sánchez llamó al exsecretario a las 08:04 a.m., tan solo una hora después, la esposa de Pacheco llegó de visita a la cartera.

Un dato no menor es que si bien la orden del 19 de octubre se anuló, se emitió una segunda el 27 de octubre por S/16 mil.

El servicio figura en el portal de Transparencia del Mincetur, aunque no aparece como un importe desembolsada de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ese 27 de octubre, la esposa de Pacheco registra una visita en Palacio de Gobierno para una “reunión de trabajo” en Secretaría General.

En esa fecha, Pacheco aún permanecía en el cargo.

Llama la atención también que de acuerdo a la declaración jurada de intereses que presentó Pacheco, el nombre de la madre de sus hijos no fue consignado.

El ministro Sánchez es uno de los defensores más férreos del presidente Castillo. (Foto: Presidencia)

RECHAZO

En declaraciones a la prensa, el ministro Sánchez reconoció que su cartera contrató a la esposa de Pacheco, sin embargo, dijo no saber del vínculo hasta que la información fue publicada por un programa periodístico.

“El año pasado, cuando todavía no había nada de esos elementos en materia de eventual corrupción de algunos funcionarios o labores en Palacio, en ese contexto es que se recibió la información del órgano de contrataciones” afirmó.

El también presidente del partido de Juntos por el Perú (JPP) defendió la contratación, pues dijo que esta no fue ilegal.

“(Se anuló) para no provocar, porque no teníamos conocimiento a detalle de quién era y quién no, se decidió dar de baja, anular esas órdenes de servicio”, sostuvo.

Correo intentó comunicarse con el ministro para conocer su versión sobre la coincidencia en las llamadas, sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Por otro lado, el titular del Mincetur fue consultado por si dará un paso al costado a raíz del escándalo que lo involucra en un presunto pago para acceder al cargo de congresista de la República.

“A 15 meses de haber asumido, mi cargo siempre está a disposición del señor presidente, así como mi voz firme y serena que sabré precisamente reafirmar en cualquier hecho de investigación”, afirmó.