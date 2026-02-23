El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que Vladimiro Montesinos estaría detrás de la estrategia política de Keiko Fujimori. Según afirmó en una entrevista con Canal N, el exasesor fujimorista estaría operando activamente en el actual escenario político tras la elección presidencial.

“Para mí Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora, porque a ella tampoco el da tanto el cerebro, pero creo que Montesinos sí. Haya alguien de esta calaña”, declaró.

El líder de Renovación Popular sostuvo que las decisiones recientes no responderían a acuerdos espontáneos dentro del Congreso. Además cuestionó el proceso que llevó a la elección de José María Balcázar como presidente de la República. A su juicio, existiría una operación política previamente organizada entre distintas fuerzas parlamentarias.

López Aliaga reveló que planteó una alternativa distinta para la presidencia tras la censura contra José Jerí. Además, señaló que propuso al congresista Roberto Chiabra, pero que dicha opción fue descartada.

“Yo le dije a María del Carmen Alva que Roberto Chiabra era una mejor carta, pero se le negó la posibilidad de lo que él quería”, afirmó. En esa línea, sugirió que la negativa no fue una decisión aislada.

En esa línea, el exalcalde apuntó directamente contra César Acuña, a quien responsabilizó por impedir esa candidatura.

“A Chiabra le niega Acuña, eso es planeadazo, es un psicosocial de Montesinos, igualito”, sostuvo.

Por otra parte, denunció la existencia de un presunto pacto entre líderes políticos y bancadas parlamentarias.

“La trama pactada entre Fujimori, Acuña, Luna y demás hierbas, algunos de Acción Popular también, era tomar los ministerios para saquearlos como siempre hacen”, aseguró.

En #PasosPerdidos, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que Vladimiro Montesinos está asesorando a Keiko Fujimori en la campaña electoral



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/zUt2cWCsCA — Canal N (@canalN_) February 22, 2026

El líder de Renovación Popular agregó que algunos congresistas habrían advertido irregularidades durante el proceso. Indicó que legisladores como Sigrid Bazán se retiraron de la votación al percibir que “había algo”.

Finalmente, el aspirante a la presidencia negó que su bancada haya respaldado la elección de Balcázar. Aseguró que ninguno de los 11 congresistas de Renovación Popular emitió su voto a favor.

“Nadie de Renovación Popular votó por Balcázar, porque ellos me mandaron la foto de sus votos”, afirmó. Asimismo, cuestionó que el voto no haya sido exhibido públicamente, pese a que existía la posibilidad de registrarlo.