A menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera la intención de voto con 11,4 %, según la última encuesta de Datum Internacional para Cuarto Poder.

En segundo lugar se ubica la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 10,9 %.

Otros candidatos en la encuesta

El estudio también ubica a otros postulantes con los siguientes porcentajes:

Alfonso López Chau (Ahora Nación): 6,5 %

(Ahora Nación): Wolfgang Grozo (Integridad Democrática): 5,1 %

(Integridad Democrática): Carlos Álvarez (País para Todos): 4,0 %

(País para Todos): César Acuña (Alianza para el Progreso): 3,8 %

(Alianza para el Progreso): Yonhy Lescano (Cooperación Popular): 3,2 %

(Cooperación Popular): Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 2,5 %

(Partido del Buen Gobierno): Mario Vizcarra (Perú Primero): 1,7 %

(Perú Primero): Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 1,6 %

(Partido Cívico Obras): George Forsyth (Somos Perú): 1,5 %

(Somos Perú): Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 1,4 %

El grupo de otros candidatos alcanza el 9,8 %.

Lee también: La estrategia de César Acuña para llegar a la presidencia

Alto porcentaje de indecisos

La encuesta revela que el voto blanco, viciado o por ninguno suma 21,5 %.

Asimismo, el 15,2 % de los encuestados señaló que aún no sabe por quién votará, lo que refleja un alto nivel de indecisión en el electorado.

Reconocimiento de partidos políticos

El estudio también muestra que el 47 % de los peruanos sí conoce el símbolo del partido político del candidato al que apoyará en las elecciones.

En contraste, el 53 % de los encuestados afirmó no conocer el logo de la agrupación que respalda.

Ficha técnica de la encuesta