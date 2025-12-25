El 2025 fue el año en que por primera vez en la historia del Perú, cuatro expresidentes con sentencia se encuentran encerrados en el penal de Barbadillo. Sin embargo, también fue el año en que el sistema de justicia dejó escapar a personajes políticos que hoy deberían estar encarcelados.

El caso más reciente es de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, sindicado como líder de una presunta organización criminal “Los Socios del GORE Callao”, una red que habría manipulado procedimientos de contratación pública para favorecer a determinados postores.

De acuerdo con información revisada por Correo, son por lo menos nueve personas vinculadas a la política con paradero desconocido y/o que están refugiados (ver infografía).

Estos son los personajes que se le escaparon a la justicia en el 2025. (Infografía: Diario Correo)

RECIENTES

Ciro Castillo cumple hoy 11 días como un prófugo de la justicia.

El 15 de diciembre, la Fiscalía tenía una orden de detención preliminar en su contra por 15 días. Sin embargo, no fue hallado en el departamento en el que vive ni en su centro de labores.

Cámaras de seguridad lo captaron escapando de una clínica de Pueblo Libre en silla de ruedas y con mascarilla para no ser reconocido, solo minutos antes de que los agentes de la Policía llegaran a su casa con una orden de captura.

El gobernador abordó un vehículo con lunas polarizadas y desapareció.

Desde entonces, su paradero es desconocido.

Una segunda autoridad que escapó de la justicia es Ulises Villegas, alcaldes de Comas.

Este mes, el Poder Judicial ratificó la sentencia que lo declaró culpable por el delito de colusión agravad por el caso denominado “UDEL”.

Ulises Villegas fue sentenciado por su actuación como representante de la empresa encargada de realizar la construcción. Foto: Facebook

En el 2017, la Municipalidad de Independencia suscribió un contrato con la empresa UDEL Group Constructores y Servicios Generales E.I.R.L, representada por Villegas, para ejecutar en 90 días la obra “Mejoramiento de vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje de la Cruz”, por casi dos millones de soles.

La Fiscalía logró demostrar que la obra se hizo en 62 días sin cumplir con las especificaciones técnicas y con deficiencias como baches, fisures, espesor en el asfalto y más.

Por ese motivo, Villegas fue sentenciado a seis años de prisión, pero hasta el momento, es un prófugo de la justicia.

Otro personaje que se suma a la lista es el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien fue sentenciado en setiembre último por difamar en redes sociales a Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

A pesar de ello, Fernández no tuvo inconveniente en registrarse como candidato a la primera vicepresidencia con su partido Un Camino Diferente.

La exautoridad que debe cumplir una sentencia de un año recorría mercados de su región mientras hacía transmisiones en vivo por redes sociales.

Sin embargo, hace un mes subió a su página de Facebook un video para anunciar que estaba en Argentina.

“Hola, amigos. Muy buenos días, les saluda Arturo Fernández. Me encuentro en Buenos Aires, Argentina, no de paseo ni de vacaciones. Estoy aquí prófugo de la injusticia corrupta y manchada por la ‘plata como cancha’ que hay en el país”, dijo.

El exalcalde logró que el gobierno argentino le otorgue la condición de refugiado.

Arturo Fernández se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Difusión

EN GRUPO

El 24 de julio, el Poder Judicial dio lectura a la sentencia por el Caso Metro de Lima (tramos 1 y 2).

Uno de los grandes ausentes fue Jorge Luis Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones, quien con anticipación salió del Perú con destino a Ecuador.

Es decir, no estuvo presente cuando la justicia lo condenó a 21 años y ocho meses de prisión.

Aunque él no fue el único ausente de los sentenciados con pena efectiva.

Santiago Chau Novoa (exmiembro del Comité Especial de Selección del Tramo 2), Miguel Navarro Portugal (exasistente de Jorge Cuba) y Víctor Muñoz Cuba (Primo de Jorge Cuba), tampoco estuvieron presentes en la lectura de la sentencia.

El único de los implicados que se puso a derecho fue Edwin Luyo Barrientos.

Por otro lado, el Perú mantiene a políticos que se encuentran prófugos de la justicia desde hace mucho y para muestra, hay varios botones.

El exjuez César Hinostroza, sindicado como integrante de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto” lleva prófugo desde el 2018, específicamente 2725 días.

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, investigado por el caso Puente Tarata, es un prófugo desde hace 1298 días.

Mientras que Vladimir Cerrón es prófugo de la justicia desde hace 812 días.

Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, fue incluido en la fórmula de Perú Libre. (Foto: Facebook)

PRIMERA VEZ

Este año también hay por lo menos tres políticos que pasarán Navidad por primera vez en un penal con una sentencia vigente.

En abril de este año, el Poder Judicial condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011.

Nadine Heredia no asistió a la lectura de la sentencia y optó por asilarse en la Embajada de Brasil en el Perú.

Por ahora, se mantiene con un asilo político en Brasil.

El expresidente Martín Vizcarra pasará su primera Navidad en prisión: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Sin embargo, Humala Tasso se quedó para cumplir su condena y pasará las fiestas navideñas en el penal de Barbadillo.

Cabe precisar que Ollanta ya pasó una Navidad en prisión en diciembre de 2017, cuando cumplía una orden de prisión preventiva. Sin embargo, ahora se encuentra en el mismo lugar con una sentencia.

En octubre, el excongresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a organización terrorista.

El tribunal estableció su participación en campamentos de adoctrinamiento y entrenamiento armado, donde, bajo el alias de “Camarada Che”, interactuó con la cúpula senderista liderada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino.

Por ahora, experulibrista se encuentra en el penal de máxima seguridad Ancón I.

Mientras que el expresidente Martín Vizcarra pasará su primera Navidad en prisión luego de ser condenado a 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El Poder Judicial determinó que Vizcarra solicitó 2.3 millones de soles en sobornos a las empresas Obrainsa e ICCSA a cambio de otorgar la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional de esa región en el año 2013.

Vizcarra y Humala no estarán solos en el penal de Barbadillo, pues ahí se encuentran recluidos los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo desde los años 2022 y 2023, respectivamente.