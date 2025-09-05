El Poder Judicial rechazó los pedidos presentados por los abogados del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para suspender la ejecución de la condena de 15 años de prisión efectiva impuesta por el caso Odebrecht, en torno a los aportes ilícitos al Partido Nacionalista.

Con este fallo, el expresidente deberá continuar cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo (Ate). Además, se mantiene la orden de captura contra la exprimera dama, Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional emitió resoluciones separadas, declarando infundado el recurso de Ollanta Humala e improcedente el de Nadine Heredia.

En el caso del exmandatario, el tribunal consideró que no se cumplían las condiciones necesarias para suspender la pena, debido a la gravedad de los hechos y eventual riesgo de fuga.

Aunque su defensa alegó que el exmandatario contaba con arraigo familiar y laboral, la Fiscalía refutó esa posición al señalar que dos de sus hijas residen en Estados Unidos y su hijo menor se encuentra en Brasil con su madre, quien actualmente se encuentra asilada en ese país.

La sala concluyó que la situación familiar de Humala no garantiza su permanencia en el país, y advirtió que el asilo otorgado a Heredia podría incluso incrementar el riesgo de que él también intente salir del país. Con esta decisión, se confirma la ejecución de la condena impuesta en primera instancia contra ambos por financiamiento ilegal de campañas electorales.