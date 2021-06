Lourdes Flores Nano, expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), afirma estar “convencida” que la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ganó la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

MIRA ESTO | Lourdes Flores se disculpa con jefe de la ONPE y asegura que no le ha dicho ladrón (VIDEO)

“Yo estoy convencida que la señora Keiko Fujimori ha ganado las elecciones, que somos más del 50% los que hemos votado a favor de ella y que ha habido estas maniobras fraudulentas en mesa, en un puñado de ellas, que han tergiversado el resultado electoral”, indicó en diálogo con Agenda Política.

Flores Nano consideró que, de anularse las actas por las que se han presentado recursos de nulidad, el resultado variaría.

“Nos parece que, si se anularan esas actas como correspondería a la luz de los documentos, de las pruebas, de los elementos estadísticos, del análisis que el Jurado tiene que hacer, eso variaría el resultado electoral y devolvería en nuestro concepto a la realidad de lo que ocurrió e las urnas”, sostuvo.

En otro momento, precisó que no fue su intención ofender al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, al decirle que entregue el padrón electoral a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Yo a Corvetto no le he dicho ladrón, he dicho que no se porte como un ladrón, pero como yo creo que Piero es lo que mi mamá, que en paz descanse, habría dicho: ‘es un caballerito’, yo no quiero de ninguna manera ofenderlo”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

ELECCIONES 2021: Finalizó conteo de votos en la ONPE con ventaja para Castillo