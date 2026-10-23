A 15 días de cumplir sus primeros 100 días, el Gobierno de Keiko Fujimori prepara anuncios sobre el balance de su gestión, según indicó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en una entrevista a Canal N.

“Hoy día hay gobierno, hoy día hay una autoridad, hoy día hay una visión clara de lo que se tiene que hacer y a dónde tenemos que ir como país”, afirmó.

En el ámbito económico, Galarreta destacó la aprobación por unanimidad del proyecto de crédito suplementario presentado por el Ejecutivo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.

También señaló que el país dispone de margen de endeudamiento para afrontar el incremento internacional del precio del petróleo y mencionó medidas de atención médica digital y lucha contra la anemia, en un contexto de posibles efectos del fenómeno El Niño.

Sobre la relación con el Congreso, el premier sostuvo que el Gobierno busca alcanzar consensos con representantes de la Cámara de Diputados y el Senado, aunque cuestionó a sectores que, según dijo, rechazan iniciativas oficiales por cálculos políticos. Además, criticó la postura de Roberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado.