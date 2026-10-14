La inclusión de las personas con discapacidad debe ir más allá del cumplimiento de cuotas, según afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Durante la ceremonia “Talento sin límites: Reconocimiento al Liderazgo y la Superación”, el funcionario señaló que el Gobierno busca eliminar obstáculos que dificultan la participación de esta población en distintos ámbitos.

“Lo que le corresponde al Gobierno, a las autoridades, y es el encargo de la presidenta Keiko Fujimori, a través de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, es generar alternativas, porque así como tiene cada uno de nosotros una discapacidad, también tiene un potencial fundamental”, afirmó el premier.

Galarreta también sostuvo que las personas con discapacidad cuentan con habilidades y capacidades que deben tener oportunidades para desarrollarse.

En esa línea, aseguró que la gestión de Keiko Fujimori impulsará medidas para fortalecer su inclusión. “Crean que vamos a hacer muchas cosas en el Gobierno de la presidenta Fujimori para incluir a las personas con discapacidad, pero incluirlas de verdad”, manifestó.