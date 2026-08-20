El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó ante la Cámara de Diputados las medidas contempladas en el segundo eje de la Política General de Gobierno 2026-2031, enfocado en reducir la vulnerabilidad de la población frente a desastres y al cambio climático. Durante su intervención, detalló las acciones de respuesta institucional previstas para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño en la población y sus medios de vida.

Durante su intervención ante el Parlamento, el premier recordó la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, creada para enfrentar el evento climático previsto para el periodo 2026-2027. El organismo priorizó diversas acciones de preparación y obras de infraestructura en zonas declaradas de alto riesgo a nivel nacional.

La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño identificó 536 puntos críticos a nivel nacional donde se ejecutarán trabajos de limpieza de cauces y descolmatación. Estas acciones buscan reducir el riesgo ante posibles lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones en las zonas identificadas.

En ese sentido, tras las precipitaciones registradas el 16 de agosto en Lima sur, que afectaron vías y viviendas en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, se anunció la activación del Plan Nacional de Drenaje Pluvial, DRENA+. Esta medida busca organizar la respuesta ante emergencias urbanas a mediano plazo y será complementada con trabajos inmediatos de mantenimiento y descolmatación.

A través de Llamkasun Perú, el Ministerio de Trabajo prevé generar más de 77 mil empleos temporales hasta julio de 2027, destinados a la ejecución de trabajos preventivos. Entre las actividades contempladas figuran la limpieza y descolmatación de cauces, recuperación de espacios públicos y reforzamiento de defensas ribereñas.

En el ámbito económico, la Presidencia del Consejo de Ministros implementará medidas para garantizar la liquidez en las zonas afectadas y preservar la continuidad del empleo. Con estas acciones, el Gobierno busca evitar interrupciones en las actividades productivas de las comunidades impactadas por eventos climáticos.

Las Fuerzas Armadas buscan duplicar su capacidad operativa para atender emergencias mediante el incremento progresivo de los Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). El plan contempla pasar de cuatro a ocho equipos al término del segundo año de gestión y alcanzar 16 grupos al finalizar el quinquenio gubernamental.

Actualmente, el sector Defensa cuenta con cuatro equipos especializados para atender desastres ocasionados por sismos de magnitud 8.8: dos pertenecen al Ejército del Perú, uno a la Marina de Guerra y otro a la Fuerza Aérea. Asimismo, las Fuerzas Armadas mantendrán su capacidad logística para responder de manera oportuna ante emergencias provocadas por lluvias intensas.