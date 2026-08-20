El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, expuso hoy ante la Cámara de Diputados la Política General de Gobierno, documento que establece los lineamientos estratégicos que orientarán las acciones del Ejecutivo.

Durante su discurso, el premier sostuvo que la actual administración busca modificar la situación que recibió y planteó una gestión enfocada en atender los problemas del país.

“Ese es el Estado que hemos recibido y esa es la realidad que venimos a cambiar. La ciudadanía no espera un Gobierno que esconda los problemas, sino uno que los enfrente, que ponga orden y actúe. Por eso, venimos a plantear qué vamos a hacer para corregirlo y hacia dónde vamos a conducir al país”, expresó.

Galarreta también remarcó que el Ejecutivo pretende evitar la confrontación y concentrarse en la ejecución de medidas concretas.

“Quiero ser claro ante la representación nacional: Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas. Viene a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas”, expresó.