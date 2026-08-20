El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció una serie de medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana, con énfasis en la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y las economías ilegales.

El Ejecutivo plantea aumentar la capacidad operativa, el uso de tecnología y la presencia policial en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Entre las medidas anunciadas figura la revisión de las normas que, según Galarreta, permiten que personas detenidas por delitos violentos recuperen rápidamente su libertad. También planteó fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos hasta llegar a 15 distritos judiciales priorizados.

Galarreta informó además que la División de Investigación de Extorsiones contará con una inversión superior a S/ 19 millones y que se incorporarán vehículos, drones, cámaras y equipos tecnológicos.