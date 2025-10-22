El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite el hábeas corpus que busca anular la detención preliminar de siete días del suboficial PNP, Luis Magallanes, investigado por la muerte de Eduardo Ruiz, “Trvco”, durante las protestas del 15 de octubre pasado.

El recurso admitido por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional fue presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL).

De acuerdo con el abogado Jesús Poma, representante del IDL-POL, la resolución judicial que dispone la detención preliminar de Magallanes ignoró de forma expresa la aplicación de la Ley 32181, pese a haber sido invocada por la defensa. Indicó que el efectivo policial debe afrontar el proceso de investigación en libertad.

Afirmó que la citada ley, vigente desde 2023, prohíbe que se dicte detención preliminar contra policías en actividad cuando utilicen sus armas reglamentarias durante el cumplimiento de sus funciones, incluso si como consecuencia de ello ocurren lesiones o muertes.

DUPLICIDAD

De otro lado, la Policía Nacional del Perú expresó su desacuerdo con las acciones realizadas por la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, en relación a la investigación de la muerte de Eduardo Ruiz. Según la PNP, existe una duplicidad de funciones por lo que sugiere que la dirección de las pesquisas recaiga en la Policía y no en el MP.

TE PUEDE INTERESAR