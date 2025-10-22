El presidente de la República, José Jerí, recorrió las calles de Lima en patrullaje durante las primeras horas del estado de emergencia declarado por el Gobierno para combatir la creciente criminalidad.

Un equipo de RPP acompañó la comitiva presidencial durante el recorrido del jefe de Estado por varios distritos del norte de la capital, entre ellos Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo.

Al finalizar su recorrido, el mandatario retornó a Palacio de Gobierno sin ofrecer declaraciones a la prensa.

A través de su cuenta oficial en X, el presidente compartió una fotografía de la actividad, acompañada del mensaje: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”.

Cabe señalar que, horas antes, José Jerí visitó la sede del Ministerio del Interior, donde se reunió con el titular del sector, Vicente Tiburcio, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional.

“Nunca exijas nada que no ofrezcas”.



Día 1 de EE: 12.45 AM. pic.twitter.com/OlOV92zTnk — José Jerí (@josejeriore) October 22, 2025

Gobierno declara estado de emergencia en Lima y Callao desde esta medianoche

El Gobierno oficializó la declaración de Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de una estrategia integral para enfrentar la creciente ola delictiva que afecta a la población.

La medida fue anunciada por el presidente de la República, José Jerí, desde el Palacio de Gobierno.

“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando, además, al progreso del país, pero eso termina hoy. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, expresó.

Asimismo, el jefe de Estado anunció que la medida entrará en vigor a partir de la medianoche de hoy y tendrá una duración de 30 días.

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de miles de peruanos”, sostuvo.

El mandatario terminó su mensaje reafirmando: “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”.